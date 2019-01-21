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ТЭК 21.01.2019 09:16

Нефть продолжает рост, Brent у $63 за баррель

Цены на нефть в понедельник сдержанно повышаются, начав четвертую неделю роста подряд. Новости о переговорах США и Китая повышают надежду на завершение торговых споров, а сигналы о сокращении мировой нефтедобычи практически снимают риск перепроизводства.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 увеличилась на 26 центов (0,41%), до $62,96 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 25 центов (0,46%) - до $54,29 за баррель.

По итогам торгов в пятницу нефть Brent выросла в цене на $1,52 (2,5%) - до $62,70 за баррель, а WTI подорожала на $1,73 (3,3%), до $53,80 за баррель.

За прошлую неделю цена Brent увеличилась на 3,7%, WTI - на 4,3%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число буровых установок в эксплуатации на территории США сократилось на прошлой неделе на 21 - до 852 единиц. Снижение продолжается уже три недели подряд, его темпы оказались максимальными с февраля 2016 года.

В понедельник основные торги на американских биржах проводиться не будут в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник будет обнародован ежемесячный отчет министерства энергетики США о буровой активности в стране.

По оценкам компании Energy Aspects, в 2019 году основной прирост добычи нефти в США придется на второе полугодие, когда будут пущены в эксплуатацию новые производственные мощности в Пермском бассейне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]