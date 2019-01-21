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21.01.2019 09:22

В Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе

19 января 2019 года в Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе. Она проводится уже в одиннадцатый раз. Первый тур состоялся в школе № 183 города Баку (директор Рахиля Аббасова). В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из 12 школ Хазарского района города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Учащиеся школы № 183 представили литературную композицию о русском языке. Затем участники Олимпиады выполнили тестовые задания.

Всего в течение пяти месяцев состоятся 24 тура Олимпиады в разных городах и регионах Азербайджана. Итоги Олимпиады будут подведены 6 июня с.г., в Международный день русского языка и день рождения Александра Пушкина.

Следующие 2 тура Олимпиады состоятся 25 и 26 января в школах № 168 и № 114 города Баку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]