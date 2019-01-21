19 января 2019 года в Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе. Она проводится уже в одиннадцатый раз. Первый тур состоялся в школе № 183 города Баку (директор Рахиля Аббасова). В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из 12 школ Хазарского района города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель Министерства образования Азербайджана Ильгар Дадашев, инспектор Управления образования города Баку Афган Искендеров, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Учащиеся школы № 183 представили литературную композицию о русском языке. Затем участники Олимпиады выполнили тестовые задания.

Всего в течение пяти месяцев состоятся 24 тура Олимпиады в разных городах и регионах Азербайджана. Итоги Олимпиады будут подведены 6 июня с.г., в Международный день русского языка и день рождения Александра Пушкина.

Следующие 2 тура Олимпиады состоятся 25 и 26 января в школах № 168 и № 114 города Баку.