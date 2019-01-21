Израильский горнолыжный курорт Хермон закрыт из-за ситуации в Сирии

Армия обороны Израиля заявила, что в связи с обострением ситуации в Сирии горнолыжный курорт Хермон будет закрыт в понедельник.

"С учетом сложившейся ситуации было решено, что курорт Хермон не будет открываться сегодня (21.01.19) посетителям", - следует из сообщения, опубликованного в Twitter Армии обороны Израиля.

Горный массив Хермон расположен на границе Израиля, Сирии, Ливана. Южные склоны частично переходят в Голанские высоты.

В ночь на понедельник армия обороны Израиля сообщала, что начала атаку на иранские силы в Сирии.

"Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии. Мы предостерегаем сирийские вооруженные силы от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном в Twitter.

Как сообщало сирийское информагентство SANA, взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (3:15 ).

Агентство уточняло, что средства ПВО Сирии отражали воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана, несколько целей уничтожено.

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар после того, как над Голанскими высотами была обнаружена ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".

Издание "Гаарец" сообщало в Twitter, что речь идет о перехвате ракеты с территории Сирии.

Ранее в воскресенье ПВО Сирии уже отразила авиаудары израильских ВВС. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что семь израильских ракет были уничтожены расчетами комплексов ПВО Сирии.