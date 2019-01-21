Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2019 10:26

ЕС призвал привлечь к ответственности напавших на "голубые каски" ООН в Мали

Евросоюз выразил соболезнования семьям жертв, Чаду, Мали и ООН и пожелал быстрого выздоровления раненым в связи с атакой террористов в воскресенье против лагеря комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA).

"Эта атака направлена также против всего международного сообщества. Виновные должны быть арестованы и привлечены к суду", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

"В воскресенье утром "голубые каски" в Мали в очередной раз стали целью тех, кто хочет посеять страх и раскол. В результате террористической атаки против лагеря MINUSMA, развернутого на севере Мали, погибли несколько солдат чадского контингента, а также десятки получили ранения", - сообщается в коммюнике.

ЕС подтвердил свою твердую поддержку тем, кто служит ради восстановления мира в Мали, как это делают MINUSMA и операция "Бархан" (Франция). Евросоюз, заявил представитель ЕВС, продолжит поддержку Мали во имя этой цели, а также и других стран группы G5 Сахель, чтобы дать отпор терроризму и позволить населению жить в безопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ООН, НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Юнкер и Могерини обсудили с Гуттеришем принцип многосторонности и реформу ООН Могерини обсудила с де Мистурой "эскалацию насилия" на юго-западе Сирии Прекращение действия ядерного соглашения с Ираном будет серьезно угрожать миру - Юнкер Порошенко просит ЕС поддержать отправку миротворцев ООН в Донбасс ЕС призывает предать суду виновных в нападении на миссию ООН в Мали ЕС продолжит поддерживать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]