Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2019 10:47

Сирийские курды готовы войти как автономия в состав Сирии во избежание атак со стороны Турции - СМИ

Сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сформировать курдскую автономию в составе арабской республики после вывода из нее американских войск, сообщила британская The Times.

Издание пишет: "Партия "Демократический союз" (PYD)... из опасений, что она будет атакована Турцией после выхода США, обратилась к российским официальным лицам с просьбой стать гарантом ее примирения с режимом (Б.Асада - ИФ)".

Лидеры PYD заявили, что они передадут сирийской армии контроль над пограничными постами, и готовы к тому, чтобы курдская автономия "в качестве формальной части сирийского государства могла участвовать в отражении атак".

По предложению PYD, центральное правительство Сирии будет заниматься вопросами внешней политики, в то время как руководство автономии возьмет на себя вопросы внутренней безопасности, образования, распределения налоговых выплат.

Турция считает PYD и ее боевое крыло - "Отряды народной самообороны" (YPG) террористическими структурами. В то же время курдские вооруженные формирования в Сирии выступали в качестве союзников США в ходе борьбы с "Исламским государством" .

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, АСАД, СДЕЛКА


Похожие новости


Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии Минобороны Турции требует от США прекратить вооружать сирийских курдов Турецкие военные обстреляли из артиллерии север Сирии, убиты четыре курдских боевика - СМИ Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне МИД РФ отвергает обвинения в предательстве Россией курдов на севере Сирии Курдские ополченцы ведут бои против поддерживаемых Турцией бойцов сирийской оппозиции в районе Африна - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]