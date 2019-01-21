Сирийские курды готовы войти как автономия в состав Сирии во избежание атак со стороны Турции - СМИ

Сирийские курды готовы предложить президенту Сирии Башару Асаду сформировать курдскую автономию в составе арабской республики после вывода из нее американских войск, сообщила британская The Times.
Издание пишет: "Партия "Демократический союз" (PYD)... из опасений, что она будет атакована Турцией после выхода США, обратилась к российским официальным лицам с просьбой стать гарантом ее примирения с режимом (Б.Асада - ИФ)".
Лидеры PYD заявили, что они передадут сирийской армии контроль над пограничными постами, и готовы к тому, чтобы курдская автономия "в качестве формальной части сирийского государства могла участвовать в отражении атак".
По предложению PYD, центральное правительство Сирии будет заниматься вопросами внешней политики, в то время как руководство автономии возьмет на себя вопросы внутренней безопасности, образования, распределения налоговых выплат.
Турция считает PYD и ее боевое крыло - "Отряды народной самообороны" (YPG) террористическими структурами. В то же время курдские вооруженные формирования в Сирии выступали в качестве союзников США в ходе борьбы с "Исламским государством" .
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