Афганские талибы предприняли атаку на военную базу в Афганистане - СМИ

Нападение на военную базу, являющуюся одновременно центром подготовки афганских вооруженных сил в провинции Майдан-Вардак, совершили боевики движения "Талибан" в понедельник, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Как сообщил представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими, сначала у базы был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, затем боевики открыли огонь из различных видов стрелкового оружия.

Представитель МВД отметил, что в перестрелке были убиты два боевика, однако не привел данных о возможных потерях среди военных афганской армии.

В то же время, как сообщает АП, глава местного управления здравоохранения сообщил, что к месту событий направлены машины скорой помощи, существуют опасения, что в результате атаки могут быть многочисленные жертвы.

Представитель "Талибан" распространил заявление для прессы, в котором движение взяло на себя ответственность за нападение.