Афганские талибы предприняли атаку на военную базу в Афганистане - СМИ

Нападение на военную базу, являющуюся одновременно центром подготовки афганских вооруженных сил в провинции Майдан-Вардак, совершили боевики движения "Талибан" в понедельник, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Как сообщил представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими, сначала у базы был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, затем боевики открыли огонь из различных видов стрелкового оружия.
Представитель МВД отметил, что в перестрелке были убиты два боевика, однако не привел данных о возможных потерях среди военных афганской армии.
В то же время, как сообщает АП, глава местного управления здравоохранения сообщил, что к месту событий направлены машины скорой помощи, существуют опасения, что в результате атаки могут быть многочисленные жертвы.
Представитель "Талибан" распространил заявление для прессы, в котором движение взяло на себя ответственность за нападение.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»