Большая часть автомобилей, попавших в снежный затор в Казахстане, продолжила путь - МВД

По состоянию на 11:00 по местному времени (9:00 ), в снежном заторе на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области остаются около 80 транспортных средств, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана в понедельник.
"По состоянию на 11:00 в местах скопления транспортных средств расчищена одна полоса движения, по которой осуществляется проезд автотранспорта. На автодороге остаются около 80 транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.
В их числе три автобуса, 66 грузовиков и 11 легковых автомобилей.
Оставшиеся на трассе автобусы ожидают прибытия ранее эвакуированных в село Таскескен пассажиров.
"Работы продолжаются, пассажиры и водители в медицинской помощи не нуждаются", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, погода в районе затора пока без изменений: ветер 5-7 м/с, видимость местами ограниченная, температура воздуха минус 10 градусов.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье на закрытом из-за сильной метели участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области образовался затор, в котором оказались более 230 автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, в которых находилось более 700 человек.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
В Азербайджане вспоминают трагические события 20 января 1990 года
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 700 млн манатов
NBC Bank увеличил в 2018г активы на 39%
AGBank сократил в 2018г кредитную задолженность перед Центробанком на 2,5%
Азербайджанские Шахдаг и Туфандаг вошли в тройку лучших зимних курортов в СНГ
Тайная комната с кладом обнаружена в Ташкенте
Новосибирские ученые предлагают лечить опухоль мозга вирусом Зика
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
В Азербайджане стартовала Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»