Большая часть автомобилей, попавших в снежный затор в Казахстане, продолжила путь - МВД

По состоянию на 11:00 по местному времени (9:00 ), в снежном заторе на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области остаются около 80 транспортных средств, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана в понедельник.

"По состоянию на 11:00 в местах скопления транспортных средств расчищена одна полоса движения, по которой осуществляется проезд автотранспорта. На автодороге остаются около 80 транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В их числе три автобуса, 66 грузовиков и 11 легковых автомобилей.

Оставшиеся на трассе автобусы ожидают прибытия ранее эвакуированных в село Таскескен пассажиров.

"Работы продолжаются, пассажиры и водители в медицинской помощи не нуждаются", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, погода в районе затора пока без изменений: ветер 5-7 м/с, видимость местами ограниченная, температура воздуха минус 10 градусов.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье на закрытом из-за сильной метели участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области образовался затор, в котором оказались более 230 автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, в которых находилось более 700 человек.