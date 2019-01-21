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СНГ 21.01.2019 11:20

Большая часть автомобилей, попавших в снежный затор в Казахстане, продолжила путь - МВД

По состоянию на 11:00 по местному времени (9:00 ), в снежном заторе на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области остаются около 80 транспортных средств, сообщила пресс-служба комитета по ЧС МВД Казахстана в понедельник.

"По состоянию на 11:00 в местах скопления транспортных средств расчищена одна полоса движения, по которой осуществляется проезд автотранспорта. На автодороге остаются около 80 транспортных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

В их числе три автобуса, 66 грузовиков и 11 легковых автомобилей.

Оставшиеся на трассе автобусы ожидают прибытия ранее эвакуированных в село Таскескен пассажиров.

"Работы продолжаются, пассажиры и водители в медицинской помощи не нуждаются", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, погода в районе затора пока без изменений: ветер 5-7 м/с, видимость местами ограниченная, температура воздуха минус 10 градусов.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье на закрытом из-за сильной метели участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области образовался затор, в котором оказались более 230 автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, в которых находилось более 700 человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕТЕЛЬ, ЗАТОР, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]