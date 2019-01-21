Новые электропоезда свяжут Махачкалу с границей Азербайджана

Дагестан запустит новые электропоезда, которые будут следовать из Махачкалы до границы с Азербайджаном, сообщают российские СМИ.

Согласно информации по маршруту будут курсировать два состава. «Планируется наладить пассажироперевозку от Махачкалы до границы с Азербайджаном. Это предусмотрено договором «Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Дагестана на 2019-2021 годы», подписанном министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Шируханом Гаджимурадовым и генеральным директором АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Евгением Ермаковым», - отмечается в информации.

Договор также подразумевает перевозку пассажиров по направлениям Махачкала – Хасавюрт и Махачкала – Дербент.

Также, согласно информации, достигнута договоренность о проработке в ближайшее время вопросов увеличения и ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

А.Мамедов