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ТЭК 21.01.2019 10:13

Новые электропоезда свяжут Махачкалу с границей Азербайджана

Дагестан запустит новые электропоезда, которые будут следовать из Махачкалы до границы с Азербайджаном, сообщают российские СМИ.

Согласно информации по маршруту будут курсировать два состава. «Планируется наладить пассажироперевозку от Махачкалы до границы с Азербайджаном. Это предусмотрено договором «Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Дагестана на 2019-2021 годы», подписанном министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Шируханом Гаджимурадовым и генеральным директором АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Евгением Ермаковым», - отмечается в информации.

Договор также подразумевает перевозку пассажиров по направлениям Махачкала – Хасавюрт и Махачкала – Дербент.

Также, согласно информации, достигнута договоренность о проработке в ближайшее время вопросов увеличения и ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала – Хасавюрт, Дербент – граница с Азербайджаном.

А.Мамедов

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Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]