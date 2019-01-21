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Дальнее зарубежье 21.01.2019 10:19

Более 10 человек погибли, не менее 30 ранены в результате нападения талибов на военную базу в Афганистане - власти

В результате нападения боевиков движения "Талибан" на военную базу в афганской провинции Майдан-Вардак погибли не менее 12 человек, более 30 получили ранения, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление местного департамента здравоохранения.

Департамент проинформировал, что часть раненых поступила в местные больницы, а часть тяжелораненых отправлена в Кабул.

Пока официальная информация о числе погибших не поступала.

Как сообщалось, нападение на военную базу, являющуюся одновременно центром подготовки афганских вооруженных сил было предпринято в понедельник.

Представитель министерства внутренних дел Насрат Рахими сообщил, что сначала у базы был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, затем боевики открыли огонь из различных видов стрелкового оружия.

Представитель МВД отметил, что в перестрелке были убиты два боевика, однако не привел данных о возможных потерях среди военных афганской армии.

Представитель "Талибан" распространил заявление для прессы, в котором движение взяло на себя ответственность за нападение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БАЗА, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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