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Дальнее зарубежье 21.01.2019 11:31

Премьер Японии заявляет о расширении сотрудничества с РФ и росте туристического потока

Развитие отношений Японии и России благоприятно сказывается на туризме, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Активно расширяются обмены на уровне граждан: например, поток туристов между Японией и Россией в 2017 году достиг рекордного числа в 180 тысяч человек. Таким образом, многие граждане наших двух стран реально ощущают развитие японо-российских связей", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Углубляются диалог и контакты двух стран на всех уровнях, включая парламентариев двух стран, деятелей экономики, представителей регионов, студентов", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет сотрудничество и обмены между Японией и Россией "значительно расширились; в частности, в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов сформировано более 150 частных проектов".

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru, а также в печатной и электронной версии издания "Коммерсантъ".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]