Премьер Японии заявляет о расширении сотрудничества с РФ и росте туристического потока

Развитие отношений Японии и России благоприятно сказывается на туризме, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Активно расширяются обмены на уровне граждан: например, поток туристов между Японией и Россией в 2017 году достиг рекордного числа в 180 тысяч человек. Таким образом, многие граждане наших двух стран реально ощущают развитие японо-российских связей", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Углубляются диалог и контакты двух стран на всех уровнях, включая парламентариев двух стран, деятелей экономики, представителей регионов, студентов", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет сотрудничество и обмены между Японией и Россией "значительно расширились; в частности, в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов сформировано более 150 частных проектов".

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru, а также в печатной и электронной версии издания "Коммерсантъ".