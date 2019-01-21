Более 20 тыс. человек были отправлены под домашний арест в 2018г

Российские суды активно применяют в отношении подследственных меру пресечения в виде домашнего ареста, за последние пять лет количество таких арестантов выросло в четыре раза, сообщила представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина.

"С каждым годом количество лиц, кому назначается домашний арест, возрастает на 15-20%. За последние пять лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в 4 раза, с 5 тыс. человек в 2013 году до 22 тыс. в 2018 году", - сказала К.Паньшина в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в последнее десятилетие в России "планомерно реализуется государственная политика, направленная на гуманизацию уголовных наказаний, в связи с чем расширяется и правоприменительная практика судов по назначению альтернативных заключению под стражу мер пресечения".

"В первую очередь это делается для снижения численности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. Домашний арест избирается судом, как правило, в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой либо средней тяжести", - сказала К.Паньшина.

Она напомнила, что технические средства контроля, так называемые "электронные браслеты" в отношении данной категории лиц стали использовать с 2013 года.

"Всего с 2013 года электронные средства контроля применялись в отношении более 60 тыс. подозреваемых или обвиняемых, находившихся под домашним арестом", - сказала представитель ФСИН.

В начале января бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что в России "стало меньше предпринимателей, которые находятся в СИЗО по экономическим статьям и ст.159 (мошенничество), но выросло количество предпринимателей, которые содержатся под домашним арестом". Он отметил при этом, что "количество выросшее чуть больше, чем количество снизившееся по арестам".