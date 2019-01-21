Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9369 RUR   0.0256 GBR   2.2074 TRY   0.3176

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.80 1.73 Brent 62.70 1.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Янв 24 Янв

Дальнее зарубежье 21.01.2019 11:48

Более 20 тыс. человек были отправлены под домашний арест в 2018г

Российские суды активно применяют в отношении подследственных меру пресечения в виде домашнего ареста, за последние пять лет количество таких арестантов выросло в четыре раза, сообщила представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Кристина Паньшина.

"С каждым годом количество лиц, кому назначается домашний арест, возрастает на 15-20%. За последние пять лет численность домашних арестантов увеличилась более чем в 4 раза, с 5 тыс. человек в 2013 году до 22 тыс. в 2018 году", - сказала К.Паньшина в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, в последнее десятилетие в России "планомерно реализуется государственная политика, направленная на гуманизацию уголовных наказаний, в связи с чем расширяется и правоприменительная практика судов по назначению альтернативных заключению под стражу мер пресечения".

"В первую очередь это делается для снижения численности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах. Домашний арест избирается судом, как правило, в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой либо средней тяжести", - сказала К.Паньшина.

Она напомнила, что технические средства контроля, так называемые "электронные браслеты" в отношении данной категории лиц стали использовать с 2013 года.

"Всего с 2013 года электронные средства контроля применялись в отношении более 60 тыс. подозреваемых или обвиняемых, находившихся под домашним арестом", - сказала представитель ФСИН.

В начале января бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что в России "стало меньше предпринимателей, которые находятся в СИЗО по экономическим статьям и ст.159 (мошенничество), но выросло количество предпринимателей, которые содержатся под домашним арестом". Он отметил при этом, что "количество выросшее чуть больше, чем количество снизившееся по арестам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФСИН, АРЕСТЫ, ДИНАМИКА


Похожие новости


Суд продлил испытательный срок Навальному до 30 декабря 2020 года Российские заключенные сыграют в шахматы со своими чикагскими "коллегами", победителей ждут дипломы от Карпова

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]