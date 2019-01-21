Жертвами израильских ударов в Сирии стали 11 человек - СМИ

По меньшей мере, 11 человек погибли в результате израильских ударов вблизи сирийской столицы Дамаска в ночь на понедельник, сообщают западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Все они - либо военные, либо бойцы военизированных формирований. По их данным, двое погибших - сирийцы.

Национальный центр управления обороной РФ, со своей стороны, ранее сообщил, что жертвами ударов стали четверо сирийских военных, шестеро ранены. Также повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Ранее агентство SANA сообщило, что в 01:10 (3:10 ) в понедельник Израиль нанес "массированный удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет"..

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары после того, как над Голанскими высотами была обнаружена пущенная с территории Сирии ракета, позже перехваченная системой ПРО "Железный купол".

В минувшее воскресенье Израиль также наносил удары по Сирии. Объектом атаки, по данным российских военных, был международный аэропорт на юго-востоке Дамаска. Удар по Сирии нанесли четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря.