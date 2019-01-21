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Дальнее зарубежье 21.01.2019 12:45

Страны ЕАЭС завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о пенсионном обеспечении

Завершилось внутригосударственное согласование проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает в понедельник пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Внутригосударственное согласование проекта соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС завершилось. В ближайшее время проект будет рассмотрен коллегией и Советом ЕЭК, после чего его направят сторонам для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания", - цитирует пресс-служба члена коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова.

Министр ЕЭК также отметил необходимость скорейшего принятия документа в интересах граждан государств союза.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных с гражданами государства трудоустройства условиях, независимо от того, в какой стране союза они работали. Предполагается, что каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории.

"Каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС", - пояснил Т.Жаксылыков.

По его словам, соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС.

"Документ будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан союза", - отметили в ЕЭК.

Проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза разработан ЕЭК совместно со странами ЕАЭС в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Основной целью проекта соглашения является формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства, решение вопросов, связанных с назначением и экспортом пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между государствами-членами.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, ПЕНСИИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]