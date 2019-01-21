Израиль вступил в открытое противостояние с Ираном и не позволит ему закрепиться в Сирии - израильский министр разведки

Израильский министр разведки и транспорта Исраэл Кац не исключил еще большего усиления со стороны Израиля противостояния попыткам Ирана закрепить свое влияние в Сирии, пишет в понедельник "Джерузалем пост".
"Наша политика изменилась. Это открытое противостояние с Ираном. Когда нам нужно будет усилить это противостояние, мы это сделаем", - сказал он в интервью армейскому радио "Галей Цахал".
"Мы не позволим им закрепиться в Сирии", - добавил министр.
Министр подчеркнул, что атака ЦАХАЛ по объектам иранского "Аль-Кудс" стала четким посланием Касему Сулеймани, командующему "Аль-Кудс", и Корпусу Стражей Исламской революции.
Он отметил, что ракета, запущенная в конце минувшей недели по территории Израиля, была нацелена на горнолыжный комплекс на горе Хермон в северной части Голанских высот.
"Кто бы нас ни атаковал, он заплатит высокую цену", - сказал И.Кац.
Ракета, пущенная с территории Сирии, о которой говорил министр, была перехвачена ПРО "Железный купол".
В ответ на это Израиль нанес удары по Сирии в воскресенье и в ночь на понедельник.
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