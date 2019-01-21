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СНГ 21.01.2019 13:23

Лидеры Казахстана и Зимбабве в Астане обсудили перспективы сотрудничества

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в понедельник в Астане в ходе встречи в расширенном составе обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Зимбабве находится в Казахстане с официальным визитом.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана отметил важность углубления отношений между двумя странами.

"В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь президент Зимбабве поблагодарил казахстанского коллегу за возможность посетить Казахстан и отметил радушный прием, оказанный его делегации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗИМБАБВЕ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]