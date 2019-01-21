Лидеры Казахстана и Зимбабве в Астане обсудили перспективы сотрудничества

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в понедельник в Астане в ходе встречи в расширенном составе обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президент Зимбабве находится в Казахстане с официальным визитом.
"В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Казахстана отметил важность углубления отношений между двумя странами.
"В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь президент Зимбабве поблагодарил казахстанского коллегу за возможность посетить Казахстан и отметил радушный прием, оказанный его делегации.
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
Азербайджан в январе-ноябре 2018г незначительно сократил экспорт нефти
Азербайджан сократил в 2018 году добычу золота на 32%
Цены на нефть стабильны у максимума за 2 месяца, Brent торгуется у $62,6 за баррель
В Баку начался судебный процесс по делу экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Счетная палата выявила недочеты прежнего руководства Госкомитета по делам беженцев при использовании средств
Полиция Баку задержала инкассатора, подозреваемого в краже $73 тыс. из платежных терминалом Milli on
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»