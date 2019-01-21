Лидеры Казахстана и Зимбабве в Астане обсудили перспективы сотрудничества

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в понедельник в Астане в ходе встречи в расширенном составе обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Зимбабве находится в Казахстане с официальным визитом.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы налаживания двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также модернизации транспортно-логистической сети Зимбабве и реализации совместных проектов в сфере переработки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Казахстана отметил важность углубления отношений между двумя странами.

"В своей внешней политике, в том числе на африканском направлении, мы стремимся к развитию широких торговых отношений и взаимной поддержке международных инициатив", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь президент Зимбабве поблагодарил казахстанского коллегу за возможность посетить Казахстан и отметил радушный прием, оказанный его делегации.