Автобус с футболистами перевернулся в Боливии, 13 человек погибли

Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси, сообщает портал clarin.com.
В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.
Как сообщает издание El Sol со ссылкой на президента клуба Пабло Родригеса, еще шестеро игроков были доставлены в больницу с различными повреждениями.
По информации местных СМИ, автобус перевернулся из-за неполадок в тормозной системе.
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