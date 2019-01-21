Автобус с футболистами перевернулся в Боливии, 13 человек погибли

Автобус упал в пропасть с высоты 130 метров в Боливии между городами Тариха и Потоси, сообщает портал clarin.com.

В результате автокатастрофы погибли 13 человек, в том числе четыре футболиста-любителя из местного клуба "Сиклес Клуб Лавалье", которые ехали на турнир.

Как сообщает издание El Sol со ссылкой на президента клуба Пабло Родригеса, еще шестеро игроков были доставлены в больницу с различными повреждениями.

По информации местных СМИ, автобус перевернулся из-за неполадок в тормозной системе.