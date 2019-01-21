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Происшествия 21.01.2019 12:40

Автоцистерна из Ирана с 22 т сжиженного газа перевернулась в Баку – МЧС

Автоцистерна, перевозившая 22 тонны сжиженного газа, перевернулась в понедельник в Баку, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«В Низаминском районе Баку перевернулась принадлежащая Ирану автоцистерна марки «Mercedes», перевозившая 22 тонны сжиженного газа», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники государственной противопожарной службы (ГППС) МЧС, специалисты Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому контролю.

«Силы ГППС предприняли на территории необходимые меры безопасности, цистерну погрузили подъемным краном на специальный эвакуатор и в сопровождении сотрудников Государственной дорожной полиции доставили на территории Бакинского нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева», - сообщает МЧС.

Информации о пострадавших в аварии нет.

Р.Бабаев

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Тэги: АВТОЦИСТЕРНА, ГАЗ, АВАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]