Глава ВВС Ирана заявил о готовности военнослужащих страны воевать с Израилем

Командующий военно-воздушными силами Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил в понедельник о готовности иранских военных к войне с Израилем, передают иранские СМИ.
"Молодые люди в ВВС находятся в боевой готовности и с нетерпением ждут конфронтации с сионистским режимом, чтобы стереть его с лица земли", - сказал А.Насирзаде.
Он отметил, что Иран готов к войне с Израилем, "которая положит конец атакам ЦАХАЛ (на иранские объекты - ИФ) в Сирии".
"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая приведет к разрушению Израиля", - добавил А.Насирзаде.
В конце минувшей недели израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, пущенную с территории Сирии на север Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии в воскресенье и в ночь на понедельник.
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