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Регион 21.01.2019 13:34

Глава ВВС Ирана заявил о готовности военнослужащих страны воевать с Израилем

Командующий военно-воздушными силами Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил в понедельник о готовности иранских военных к войне с Израилем, передают иранские СМИ.

"Молодые люди в ВВС находятся в боевой готовности и с нетерпением ждут конфронтации с сионистским режимом, чтобы стереть его с лица земли", - сказал А.Насирзаде.

Он отметил, что Иран готов к войне с Израилем, "которая положит конец атакам ЦАХАЛ (на иранские объекты - ИФ) в Сирии".

"Наши вооруженные силы готовы к войне, которая приведет к разрушению Израиля", - добавил А.Насирзаде.

В конце минувшей недели израильская система ПРО "Железный купол" перехватила ракету, пущенную с территории Сирии на север Голанских высот. В ответ на это израильские ВВС атаковали иранские объекты в Сирии в воскресенье и в ночь на понедельник.

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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ВВС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]