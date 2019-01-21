Первый международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан пройдет в Баку в конце января

Первый международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан начнется 25 января, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
«В Баку с 25 по 30 января впервые пройдет международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан», - говорится в сообщении.
На фестивале будут продемонстрированы 15 современных кинокартин.
Р.Бабаев
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
Азербайджан в январе-ноябре 2018г незначительно сократил экспорт нефти
Азербайджан сократил в 2018 году добычу золота на 32%
Цены на нефть стабильны у максимума за 2 месяца, Brent торгуется у $62,6 за баррель
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Шоумен Зеленский пойдет на выборы президента Украины от партии "Слуга народа"
B Украине объявили в розыск предполагаемого организатора убийства Ганзюк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»