Первый международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан пройдет в Баку в конце января

Первый международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан начнется 25 января, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.

«В Баку с 25 по 30 января впервые пройдет международный фестиваль фильмов Италия-Азербайджан», - говорится в сообщении.

На фестивале будут продемонстрированы 15 современных кинокартин.

Р.Бабаев