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СНГ 21.01.2019 13:52

Казахстан готов рассмотреть возможность поставок продовольствия в Зимбабве - Назарбаев

Казахстанские предприятия могли бы принять участие в совместных проектах по добыче полезных ископаемых в Зимбабве, Астана готова обсуждать вопрос о поставке продовольствия африканскому государству, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

"В ходе сегодняшней встречи мы договорились дальше поддерживать наш политический диалог, расширять торговое сотрудничество, которое, естественно, находится на низком уровне. Мы еще в эти регионы мира с экономикой не входили. Связи слабые, как экономические, так и политические, потому что расстояние очень большое, это объективная причина. Вместе с тем, мы говорили о том, что есть возможность налаживать взаимодействие в отдельных направлениях", - сказал Н.Назарбаев в понедельник в Астане.

По словам Н.Назарбаева, Казахстан и Зимбабве схожи наличием больших запасов полезных ископаемых.

"Казахстан готов рассмотреть все эти вопросы (...) сотрудничества, обмен опытом в горнодобывающей промышленности, также рассмотреть вопросы о поставках продовольствия: мяса, пшеницы и других продуктов сельского хозяйства", - отметил казахстанский лидер.

По словам Н.Назарбаева, "казахстанские предприятия могли бы принять участие в совместных проектах по добыче полезных ископаемых на территории Зимбабве".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗИМБАБВЕ, НАЗАРБАЕВ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]