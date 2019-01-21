Казахстан готов рассмотреть возможность поставок продовольствия в Зимбабве - Назарбаев

Казахстанские предприятия могли бы принять участие в совместных проектах по добыче полезных ископаемых в Зимбабве, Астана готова обсуждать вопрос о поставке продовольствия африканскому государству, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
"В ходе сегодняшней встречи мы договорились дальше поддерживать наш политический диалог, расширять торговое сотрудничество, которое, естественно, находится на низком уровне. Мы еще в эти регионы мира с экономикой не входили. Связи слабые, как экономические, так и политические, потому что расстояние очень большое, это объективная причина. Вместе с тем, мы говорили о том, что есть возможность налаживать взаимодействие в отдельных направлениях", - сказал Н.Назарбаев в понедельник в Астане.
По словам Н.Назарбаева, Казахстан и Зимбабве схожи наличием больших запасов полезных ископаемых.
"Казахстан готов рассмотреть все эти вопросы (...) сотрудничества, обмен опытом в горнодобывающей промышленности, также рассмотреть вопросы о поставках продовольствия: мяса, пшеницы и других продуктов сельского хозяйства", - отметил казахстанский лидер.
По словам Н.Назарбаева, "казахстанские предприятия могли бы принять участие в совместных проектах по добыче полезных ископаемых на территории Зимбабве".
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