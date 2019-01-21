Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Западом и Востоком на принципах уважения и порядочности

Беларусь заинтересована в мире и стабильности и готова развивать равноправное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, заявил президент страны Александр Лукашенко в понедельник.

"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", - сказал А.Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания", - подчеркнул президент.

Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.