Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Западом и Востоком на принципах уважения и порядочности

Беларусь заинтересована в мире и стабильности и готова развивать равноправное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, заявил президент страны Александр Лукашенко в понедельник.
"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", - сказал А.Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.
Слова главы государства приводит его пресс-служба.
"С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания", - подчеркнул президент.
Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.
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