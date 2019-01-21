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СНГ 21.01.2019 14:16

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Западом и Востоком на принципах уважения и порядочности

Беларусь заинтересована в мире и стабильности и готова развивать равноправное сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, заявил президент страны Александр Лукашенко в понедельник.

"Наша страна готова к взаимодействию с Западом и Востоком, Севером и Югом, если оно строится на принципах уважения, искренности и порядочности", - сказал А.Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"С учетом своего геостратегического положения мы, как никто другой, заинтересованы в мире, стабильности, неконфликтном и эффективном партнерстве. Только путем равноправного диалога устраняются стереотипы и рушатся построенные на их фундаменте стены непонимания", - подчеркнул президент.

Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СТРАНЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРИНЦИПЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]