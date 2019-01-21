Число миллиардеров в мире удвоилось за последние 10 лет - Oxfam

Число долларовых миллиардеров выросло в два раза за последние 10 лет, до более 2,2 тыс. человек, причем в 2017-2018 годах каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер, сообщает международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.
В 2018 году состояние всех миллиардеров мира выросло в совокупности на 12%, или на $2,5 млрд в сутки, тогда как активы беднейших слоев населения сократились на 11%. Таким образом, разрыв между бедными и сверхбогатыми людьми только увеличивается.
Как отмечается в исследовании Oxfam, в прошлом году состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком наименее обеспеченной половины человечества (около 3,8 млрд человек). В прошлом году суммой, равной активам 50% беднейшего населения мира, обладали 43 миллиардера, в 2016 году - 61.
В качестве примера в Oxfam привели главу компании Amazon Джеффа Безоса - самого богатого человека в мире. Всего 1% его состояния сопоставим с бюджетом Эфиопии на здравоохранение.
На фоне таких данных эксперты призывают правительства к немедленным мерам по сокращению неравенства в доходах. В частности, этого можно добиться путем повышения налогов на богатых - как подсчитали в организации, увеличение налога на прибыль 1% богатейших людей мира всего на 0,5 процентного пункта позволит обеспечить образованием 262 млн детей.
Однако в реальности налоги на прибыли корпораций снижаются. В развитых странах ставка налога на прибыль компаний упала в среднем до 38% в 2013 году с 62% в 1970 году, а в развивающихся странах показатель составляет 28%.
Для своего исследования компания Oxfam использовала данные Credit Suisse о благосостоянии людей в мире за период с июня 2017 года по июнь 2018 года, а также рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes за март 2018 года.
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане есть силы, стремящиеся создать противостояние - глава Госкомитета
Азербайджан в январе-ноябре 2018г незначительно сократил экспорт нефти
Азербайджан сократил в 2018 году добычу золота на 32%
Цены на нефть стабильны у максимума за 2 месяца, Brent торгуется у $62,6 за баррель
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Шоумен Зеленский пойдет на выборы президента Украины от партии "Слуга народа"
B Украине объявили в розыск предполагаемого организатора убийства Ганзюк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»