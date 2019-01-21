Полиция Баку задержала инкассатора, подозреваемого в краже $73 тыс. из платежных терминалом Milli on

Столичная полиция задержала подозреваемого в краже около 125 тыс. манатов из платежных терминалов «Milli on», установленных в Баку, Губе и Сумгайыте, сообщили в МВД Азербайджана.
«Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку задержали по подозрению в краже 122,742 тыс. манатов ($72,2 тыс. по текущему курсу - ИФ) и $1,2 тыс. из платежных терминалов «Milli on» жителя Баку Ильгара Алиханова, работающего инкассатором в указанной компании», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД.
Похищение средств было произведено с платежных терминалов «Milli on», установленных в Хазарском, Сабаильском, Низаминском, Ясамальском, Сураханском, Хатаинском, Апшеронском районах Баку, а также в Губе и Сумгайыте в период с 31 декабря по 17 января.
«При обыске в доме И.Алиханова было обнаружено и изъято 42,145 тыс. манатов и $9,4 тыс.», - отметили в МВД.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»