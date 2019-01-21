Глава МИД ФРГ обсудит с Помпео ДРСМД, заявляют в Берлине

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на этой неделе посетит США, где проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео на тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил журналистам представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, встреча с М.Помпео состоится 23 января.

"24 января на повестке дня будут мероприятия в ООН", - указал К.Бургер. Германия в настоящее время является непостоянным членом Совбеза ООН.

Ранее Х.Маас посетил Москву и Киев. В Москве, в частности, он обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым ДРСМД. По убеждению германского министра, договор необходимо сохранить.