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Дальнее зарубежье 21.01.2019 15:05

Глава МИД ФРГ обсудит с Помпео ДРСМД, заявляют в Берлине

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на этой неделе посетит США, где проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео на тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил журналистам представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, встреча с М.Помпео состоится 23 января.

"24 января на повестке дня будут мероприятия в ООН", - указал К.Бургер. Германия в настоящее время является непостоянным членом Совбеза ООН.

Ранее Х.Маас посетил Москву и Киев. В Москве, в частности, он обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым ДРСМД. По убеждению германского министра, договор необходимо сохранить.

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Тэги: ФРГ, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]