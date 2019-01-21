Казахстан продолжит операции по возвращению своих граждан из Сирии - МИД

Казахстанские спецслужбы намерены продолжить операции по вывозу граждан страны из Сирии, внимание будет уделено возвращению детей, заявил в понедельник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадиярова.
"Это не последний этап операции, только начало. Мы, как министерство иностранных дел, и другие компетентные государственные органы всегда держим во внимании судьбу наших граждан, где бы они ни находились, и планируется продолжение операции. Детали не можем сообщить, потому что эта операция планировалась долго и сложно, с привлечением ряда наших партнеров, международных организаций", - сказал А.Смадияров на брифинге в Астане.
"Основное внимание будет уделяться судьбам детей, которые не виноваты в том, что оказались в таких условиях. Продолжение будет, возвращения (казахстанцев из Сирии - ИФ-К) еще планируются", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.
6 января в результате гуманитарной операции правоохранительных органов и МИД Казахстана из Сирии были эвакуированы 47 казахстанских граждан, в том числе 30 детей, 11 женщин и шесть мужчин. В настоящее время возвращенные женщины с детьми, большинство из которых в возрасте от года до пяти лет, проходят реабилитацию в Мангистауской области.
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