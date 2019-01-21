Германия закрыла аэропорты для иранской Mahan Air

Власти Германии лишили иранскую авиакомпанию Mahan Air лицензии на посадку в аэропортах Германии, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источник в МИД ФРГ.
Он объяснил эту меру соображениями безопасности, а также подозрением в том, что Mahar Air сотрудничает с иранским Корпусом стражей исламской революции, а ее самолеты используются для шпионажа и терроризма.
Mahan Air - вторая по величине авиакомпания Ирана после Iran Air. Она осуществляла четыре рейса в неделю в Дюссельдорф и Мюнхен. Авиакомпания находится в санкционном списке США с 2011 года.
Европейский союз в начале января ввел санкции против силовых структур Ирана и двух их руководителей, подозреваемых в причастности к серии убийств и запланированных нападений на иранских оппозиционеров в Нидерландах, Дании и Франции. Штрафных мер против иранских компаний, однако, принято не было.
В правительстве ФРГ подчеркнули, что в случае с Mahan Air речь идет не о санкциях против Ирана, а о конкретной мере против конкретной компании, сообщает Deutsche Welle.
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