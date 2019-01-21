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Внешняя политика 21.01.2019 14:59

Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве

Азербайджан и Саудовская Аравия готовят к подписанию 11 документов для расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, заявил спикер Милли меджлиса (парламент) Октай Асадов.

«Договорно-правовая база сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией включает 20 документов. В настоящее время ведется работа по подготовке к подписанию еще 11 соглашений», - отметил О.Асадов на встрече с председателем Комитета межпарламентской дружбы с Азербайджаном Меджлиса аш-Шура (Консультативного совета) Саудовской Аравии Фаезом бин Абдуллой Аль-Шахри, сообщает пресс-служба Милли меджлиса.

О.Асадов отметил развивающиеся экономические связи между двумя странами. «В Азербайджане действуют 16 предприятий с саудовским капиталом, охватывающие банковскую и страховую сферу, промышленность, торговлю и услуги», - сказал председатель парламента.

О.Асадов поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку справедливой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, в том числе за то, что Эр-Рияд не имеет дипломатических отношений с Арменией, и выразил надежду на то, что Меджлис аш-Шура выразит в будущем свое отношение к Ходжалинскому геноциду.

Фаез бин Абдулла Аль-Шахри выразил заинтересованность Эр-Рияда к углублению политических, экономических, культурных связей с Баку, подчеркнув, что Саудовская Аравия желает скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес сторон вопросам.

Р.Бабаев

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]