Главы МИД ЕС не видят возможности для новых переговоров с Британией

Главы МИД ряда стран Евросоюза заявили в понедельник, что не видят возможности начать повторные переговоры вокруг соглашения о выходе Британии из ЕС, сообщает в понедельник Associated Press.

По его данным, несколько европейских министров отметили, что исключают такую возможность. Так, по словам главы МИД Австрии Карин Кнайсль, "это текст (соглашения - ИФ), в который мы вложили все, что у нас было".

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил об обеспокоенности в связи с неопределенностью в Британии. "Мы теперь знаем, чего в Лондоне не хотят. Теперь нам нужно знать, чего они хотят", - заявил он журналистам в Брюсселе.

Кроме того, по данным агентства, несколько европейских министров указали на то, что "им нужны будут действительно веские аргументы, чтобы отложить на более поздний срок дату выхода (Британии из ЕС - ИФ) с 29 марта".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит парламенту обновленный план по Brexit.

Озвучивать так называемый "план Б" Тереза Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. За сделку Т.Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее. Несмотря на провал сделки, Т.Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Детали нового плана Т.Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов.