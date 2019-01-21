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Дальнее зарубежье 21.01.2019 16:02

Танкер с опасным грузом сел на мель у берегов ФРГ

Танкер Oriental Nadeshiko с 9 тоннами опасного горючего груза на борту сел на мель в устье Эльбы в районе Куксхафена, сообщает в понедельник региональная телерадиокомпания НДР 1.

ЧП произошло в ночь на понедельник.

Члены команды - всего их 22 человека - не пострадали, повреждений на корпусе судна не обнаружено. Причины аварии, по словам представителя экстренной портовой службы Куксхафена, пока не определены. Сообщается, что на борту были установлены все необходимые лоцманские приборы и погодные условия были стандартными, поэтому специалисты считают наиболее вероятной причиной ЧП технический дефект оборудования.

Примерно в 13.30 (15.30 мск) начнутся работы по снятию танкера с мели, в настоящее время на месте находятся шесть буксиров и еще два спасательных судна, одно из них - лоцманское.

Телеканал сообщает, что груз танкера относится к третьему классу опасных легковоспламеняющихся веществ, всего таких классов - девыть. На борту судна транспортируется в том числе 7,5 тонн дихлорэтана и 1,25 тонн пропиленгликоля.

Танкер ходит под флагом Панамы.

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Тэги: ФРГ, ТАНКЕР, ПРОИСШЕСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]