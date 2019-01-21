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Дальнее зарубежье 21.01.2019 16:11

Вознаграждение главы Morgan Stanley выросло на 7% в 2018г

Размер компенсационного пакета главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана за 2018 год увеличился на 7% - примерно до $29 млн, свидетельствуют данные американского банка.

В том числе его базовая зарплата составила $1,5 млн, как и в 2017 году. Величина денежного бонуса выросла до $6,9 млн с $5,6 млн. Также он получил акции на сумму около $13,8 млн, выплата которых привязана к результатам деятельности банка.

Дж.Горман возглавил Morgan Stanley в 2010 году.

Он занимал третью строчку по величине полученного вознаграждения в финансовой отрасли среди 43 CEO компаний из Standard & Poor`s 500 по итогам 2017 года, отмечает The Wall Street Journal.

Morgan Stanley в прошлом году получила рекордную выручку - $40,1 млрд против $37,9 млрд в 2017 году. Чистая прибыль выросла до $8,7 млрд по сравнению с $6,1 млрд.

Котировки акций Morgan Stanley подешевели примерно на 21% за минувший год.

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Тэги: США, БАНК, CEO, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]