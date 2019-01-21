Вознаграждение главы Morgan Stanley выросло на 7% в 2018г

Размер компенсационного пакета главного исполнительного директора Morgan Stanley Джеймса Гормана за 2018 год увеличился на 7% - примерно до $29 млн, свидетельствуют данные американского банка.
В том числе его базовая зарплата составила $1,5 млн, как и в 2017 году. Величина денежного бонуса выросла до $6,9 млн с $5,6 млн. Также он получил акции на сумму около $13,8 млн, выплата которых привязана к результатам деятельности банка.
Дж.Горман возглавил Morgan Stanley в 2010 году.
Он занимал третью строчку по величине полученного вознаграждения в финансовой отрасли среди 43 CEO компаний из Standard & Poor`s 500 по итогам 2017 года, отмечает The Wall Street Journal.
Morgan Stanley в прошлом году получила рекордную выручку - $40,1 млрд против $37,9 млрд в 2017 году. Чистая прибыль выросла до $8,7 млрд по сравнению с $6,1 млрд.
Котировки акций Morgan Stanley подешевели примерно на 21% за минувший год.
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