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21.01.2019 15:38

ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам

ВТБ (Азербайджан) объявляет конкурс среди держателей пластиковых карт банка. Клиенты, совершившие более пяти безналичных платежей картой ВТБ (Азербайджан) на сумму от 20 манат до 10 апреля 2019 года, могут стать обладателями денежных призов.

Победителями станут три клиента, осуществившие наибольшее количество платежей в период акции. Итоги акции будут подведены после 10 апреля 2019 года и победители будут проинформированы посредством СМС-уведомления.

Безналичные операции можно совершать внутри страны в торговых точках и посредством электронной коммерции. Операции по снятию наличных средств, по любым видам карточных переводов, оплате кредитов и возвратные операции при определении победителя учитываться не будут.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]