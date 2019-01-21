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Бизнес и законодательство 21.01.2019 15:58

Азербайджан в марте направит экспортные миссии в Польшу и Ирак

Министерство экономики и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в марте текущего года организуют две экспортные миссии, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.

«Со 2 по 6 марта будет организована экспортная миссия в Эрбиль (Ирак). В состав миссии войдут компании, задействованные в сферах производства пищевой продукции, текстиля, строительства и IT-технологий»,- сказали в Azpromo.

Кроме этого, с 6 по 10 марта будет организована миссия в столицу Польши Варшаву. В ее состав войдут компании, действующие в сфере производства пищевой промышленности, алкогольных напитков, текстиля и косметических средств.

«В рамках миссий состоятся двухсторонние встречи с предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынки этих стран», - отметил представитель Azpromo.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира. В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИССИИ, ПОЛЬША, ИРАК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]