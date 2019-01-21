Азербайджан в марте направит экспортные миссии в Польшу и Ирак

Министерство экономики и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в марте текущего года организуют две экспортные миссии, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
«Со 2 по 6 марта будет организована экспортная миссия в Эрбиль (Ирак). В состав миссии войдут компании, задействованные в сферах производства пищевой продукции, текстиля, строительства и IT-технологий»,- сказали в Azpromo.
Кроме этого, с 6 по 10 марта будет организована миссия в столицу Польши Варшаву. В ее состав войдут компании, действующие в сфере производства пищевой промышленности, алкогольных напитков, текстиля и косметических средств.
«В рамках миссий состоятся двухсторонние встречи с предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынки этих стран», - отметил представитель Azpromo.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира. В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»