Азербайджан в апреле направит экспортные миссии в Латвию и Катар

Министерство экономики и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в апреле текущего года организуют две экспортные миссии – Латвию и Катар, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
«С 7 по 10 апреля будет организована экспортная миссия в Ригу (Латвия). В состав миссии будут включены компании, задействованные в сферах производства пищевой продукции, вин и спиртных напитков, текстиля и туризма», - отметил в Azpromo.
Кроме этого, с 12 по 16 апреля будет организована в Доху (Катар). Миссия будет охватывать производителей продукции пищевой промышленности, текстиля, туризма и строительства.
«В рамках миссий состоятся двухсторонние встречи с предпринимателями, в ходе которых будут обсуждены вопросы расширения поставок азербайджанской продукции на рынки этих стран», - подчеркнули в фонде.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира. В целом, до сих пор осуществлено 24 экспортные миссии по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»