B Украине объявили в розыск предполагаемого организатора убийства Ганзюк

Служба безопасности Украины объявила в розыск Алексея Левина (настоящая фамилия - Москаленко), подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в реестре лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Согласно опубликованной информации, А.Левин, 1977 г.р., исчез 19 августа 2018 года.

Подозрение ему квалифицировано по пп.4, 6, 11, 12 ст.115 Уголовного кодекса Украины (организация убийства, совершенного с особой жестокостью, с корыстными мотивами, группой лиц). Указана мера пресечения: постановление суда о разрешении на задержание с целью привода.

В декабре 2018 года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение А.Левину, как участнику подготовки и организации нападения на Е.Гандзюк. По его словам, А.Левин имеет криминальное прошлое, а после совершения преступления покинул территорию Украины и в настоящее время разыскивается.

По словам генпрокурора, этот человек вместе со своим отцом был осужден, отец - пожизненно, а Левин - до 15 лет за организацию убийств и разбойных нападений на территории Херсонской области в отношении водителей на автомагистрали. Общее количество доказанных убийств, к которым причастен этот человек, - 15. И, несмотря на это, А.Левин был досрочно освобожден из мест лишения свободы по "закону Савченко".

В тот же день народный депутат, член временной следственной комиссии (ВСК) по контролю над расследованием нападений на общественных активистов Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") сообщил, что А.Левин, подозреваемый в организации убийства Е.Гандзюк, скрывается в Доминиканской Республике, а его настоящая фамилия - Москаленко. "Уроженец г.Херсон, 41 год. Член известной в области ОПГ Москалов, ранее осужденный за серию убийств вместе со своим отцом (тоже Алексеем Москаленко)", - сообщил он.

По словам нардепа, подозреваемый является помощником депутата областного совета Николая Ставицкого, который близок к главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Накануне Ю.Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Е.Гандзюк, которое привело к ее смерти.

31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября 2018 года Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября 2018 года Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк - им оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину. 5 ноября Н.Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк и 6 ноября уволил И.Павловского; затем последнего задержала СБУ. 12 ноября суд избрал И.Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей.