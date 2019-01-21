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СНГ 21.01.2019 17:27

Шоумен Зеленский пойдет на выборы президента Украины от партии "Слуга народа"

Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании приняла решение о выдвижении Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

"Кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Кроме того, съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины", в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Решение по этим двум вопросам приняты единогласно.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЫДВИЖЕНИЕ, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]