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СНГ 21.01.2019 17:47

Американское требование уничтожить ракету 9М729 неприемлемо для России - Рябков

В Москве считают неприемлемым требование США к России уничтожить ракету 9М729 в контексте Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы находимся на пороге истечения установленного самими Соединенными Штатами 60-дневного истечения срока, в течение которого нам вменялось и предлагалось осуществить мероприятия по уничтожению ракеты, якобы нарушающей договор", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Понятно, что ультимативный тон и характер этого требования для нас неприемлем, прежде всего, по причине отсутствия каких бы то ни было нарушений с российской стороны", - подчеркнул замминистра.

По его словам, "эта ракета договор не нарушает, она никогда не испытывалась на дальность, запрещенную договором".

"И попытки американцев утверждать обратное свидетельствуют только о том, что они ищут предлоги для того, чтобы освободиться от ограничений, наложенных на них ДРСМД", - заявил С.Рябков.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Президент США Дональд Трамп объявил 20 октября о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателями нарушает договор. Ультиматум истекает 2 февраля, после чего США, как заявил М.Помпео, приостановят своё участие в ДРСМД, если Россия не выполнит требование.

Россия эти обвинения отвергает и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ДРСМД, РАКЕТА


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