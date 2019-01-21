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Дальнее зарубежье 21.01.2019 18:17

Совет ЕС добавил 11 бизнесменов и пять предприятий в санкционный список против сирийского руководства

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении 11 бизнесменов и пяти предприятий в рамках ограничительных мер против руководства Сирии, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Эти бизнесмены и предприятия, отмечает Совет ЕС, участвуют в "строительстве недвижимости класса люкс и других поддерживаемых режимом проектах".

Теперь в список ограничительных мер по Сирии входят 270 человек и 72 компании.

На фигурантов санкционного списка распространяется запрет на въезд в ЕС и заморозка активов.

Совет ЕС напоминает, что в настоящее время со стороны ЕС в отношении Сирии действует нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозка активов ЦБ Сирии и ограничения на экспорт некоторого оборудования и технологий.

Впервые санкции ЕС в отношении Сирии были введены в 2011 году.

"ЕС остается приверженным нахождению длительного и надежного политического решения конфликта в Сирии... ЕС полагает, что у конфликта (в Сирии - ИФ) не может не быть политического решения. Мы решительно поддерживаем работу спецпосланника ООН в рамках межсирийских переговоров в Женеве", - говорится в заявлении.

Совет ЕС не указал имена бизнесменов и названия компаний, они будут опубликованы позже в понедельник в "Официальном журнале" ЕС.

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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