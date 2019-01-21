Совет ЕС добавил 11 бизнесменов и пять предприятий в санкционный список против сирийского руководства

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении 11 бизнесменов и пяти предприятий в рамках ограничительных мер против руководства Сирии, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Эти бизнесмены и предприятия, отмечает Совет ЕС, участвуют в "строительстве недвижимости класса люкс и других поддерживаемых режимом проектах".

Теперь в список ограничительных мер по Сирии входят 270 человек и 72 компании.

На фигурантов санкционного списка распространяется запрет на въезд в ЕС и заморозка активов.

Совет ЕС напоминает, что в настоящее время со стороны ЕС в отношении Сирии действует нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозка активов ЦБ Сирии и ограничения на экспорт некоторого оборудования и технологий.

Впервые санкции ЕС в отношении Сирии были введены в 2011 году.

"ЕС остается приверженным нахождению длительного и надежного политического решения конфликта в Сирии... ЕС полагает, что у конфликта (в Сирии - ИФ) не может не быть политического решения. Мы решительно поддерживаем работу спецпосланника ООН в рамках межсирийских переговоров в Женеве", - говорится в заявлении.

Совет ЕС не указал имена бизнесменов и названия компаний, они будут опубликованы позже в понедельник в "Официальном журнале" ЕС.