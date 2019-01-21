Совет ЕС добавил 11 бизнесменов и пять предприятий в санкционный список против сирийского руководства

Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении 11 бизнесменов и пяти предприятий в рамках ограничительных мер против руководства Сирии, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
Эти бизнесмены и предприятия, отмечает Совет ЕС, участвуют в "строительстве недвижимости класса люкс и других поддерживаемых режимом проектах".
Теперь в список ограничительных мер по Сирии входят 270 человек и 72 компании.
На фигурантов санкционного списка распространяется запрет на въезд в ЕС и заморозка активов.
Совет ЕС напоминает, что в настоящее время со стороны ЕС в отношении Сирии действует нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозка активов ЦБ Сирии и ограничения на экспорт некоторого оборудования и технологий.
Впервые санкции ЕС в отношении Сирии были введены в 2011 году.
"ЕС остается приверженным нахождению длительного и надежного политического решения конфликта в Сирии... ЕС полагает, что у конфликта (в Сирии - ИФ) не может не быть политического решения. Мы решительно поддерживаем работу спецпосланника ООН в рамках межсирийских переговоров в Женеве", - говорится в заявлении.
Совет ЕС не указал имена бизнесменов и названия компаний, они будут опубликованы позже в понедельник в "Официальном журнале" ЕС.
Президент Алиев поручил Генпрокурору справедливо рассмотреть дело блогера Гусейнова по инциденту в тюрьме
Баку и Эр-Рияд готовят к подписанию более 10 соглашений о двустороннем сотрудничестве
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в 2018г увеличился на 0,5%
WhatsApp ограничил пересылку сообщений для борьбы с фейк-новостями
Алиев соболезнует Мексике в связи с многочисленными жертвами из-за взрыва на трубопроводе
В Азербайджане за 11 месяцев 2018 года увеличилось число разводов на 2,3%, зарегистрированных браков сократилось на 0,5%
В Баку начался судебный процесс по делу экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Еще одно новшество в "myAccess"!
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
AzerTelecom начал сотрудничество с ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» в рамках проекта «Azerbaijan Digital Hub»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»