Президент Молдавии отказался от участия в парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты на предстоящих 24 февраля парламентских выборах.

"Я принял решение не участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты парламента", - заявил И.Додон в понедельник в обращении к гражданам в связи с начинающейся избирательной кампанией.

В то же время, он подчеркнул, что будет продолжать оказывать содействие Партии социалистов, при поддержке которой стал президентом страны.

Ранее И.Додон неоднократно говорил, что он намерен участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты по спискам Партии социалистов, чтобы стать "локомотивом" для партии, лидером которой он был до избрания на пост президента.

В обращении в понедельник И.Додон заявил: "Это очень ответственные выборы. Необходимо создать равные и справедливые условия для всех кандидатов, партий и граждан Молдавии. Это является ключевым условием для признания выборов легитимными как внутри страны, так и со стороны международного сообщества".

Он пообещал "сделать все для того, чтобы способствовать проведению корректных и транспарентных выборов".