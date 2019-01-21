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СНГ 21.01.2019 16:35

Президент Молдавии отказался от участия в парламентских выборах

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что не будет баллотироваться в качестве кандидата в депутаты на предстоящих 24 февраля парламентских выборах.

"Я принял решение не участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты парламента", - заявил И.Додон в понедельник в обращении к гражданам в связи с начинающейся избирательной кампанией.

В то же время, он подчеркнул, что будет продолжать оказывать содействие Партии социалистов, при поддержке которой стал президентом страны.

Ранее И.Додон неоднократно говорил, что он намерен участвовать в выборах в качестве кандидата в депутаты по спискам Партии социалистов, чтобы стать "локомотивом" для партии, лидером которой он был до избрания на пост президента.

В обращении в понедельник И.Додон заявил: "Это очень ответственные выборы. Необходимо создать равные и справедливые условия для всех кандидатов, партий и граждан Молдавии. Это является ключевым условием для признания выборов легитимными как внутри страны, так и со стороны международного сообщества".

Он пообещал "сделать все для того, чтобы способствовать проведению корректных и транспарентных выборов".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]