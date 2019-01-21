В России не сомневаются, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД - Рябков

Вашингтон принял решение о выходе из ДРСМД, в этом практически не остается сомнений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода вслед за приостановкой договора - выход, как следующий шаг, такое решение принято. В этом у меня практически не осталось сомнений. Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".