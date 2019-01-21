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СНГ 21.01.2019 18:56

В России не сомневаются, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД - Рябков

Вашингтон принял решение о выходе из ДРСМД, в этом практически не остается сомнений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода вслед за приостановкой договора - выход, как следующий шаг, такое решение принято. В этом у меня практически не осталось сомнений. Из высказываний официальных американских лиц и из той тональности, которую они держат в диалоге с нами, это вытекает явным образом", - сказал С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]