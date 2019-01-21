Могерини: введение ЕС санкций за химоружие основано на прочной правовой базе

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что решение о введении санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия, имеет прочную правовую базу.
"Я уверена, что сегодняшнее решение принято на основании очень прочной правовой базы", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.
"Перед тем, как принять решение по санкциям, как это и было сделано сегодня, ЕС проводит долгую правовую оценку оснований, ввиду которых мы принимаем эти решения", - отметил Ф.Могерини.
По ее словам, введенные ограничительные меры продемонстрировали "решительную приверженность ЕС в том, что касается вклада в предотвращение использования не только химоружия, но и оружия массового уничтожения".
Она отметила, что введение санкций за применение химоружия обсуждалось в течение долгого времени.
При этом Ф.Могерини указала, что ЕС всегда решительно поддерживал режим нераспространения оружия массового уничтожения.
"ЕС всегда решительно поддерживал режим нераспространения оружия массового уничтожения. И мы продолжаем прикладывать все наши усилия, чтобы не допустить его использования", - добавила Ф.Могерини.
Ранее в понедельник Совет ЕС по иностранным делам утвердил введение санкций в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.
"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также - глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении.
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