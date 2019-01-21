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21.01.2019 16:48

Еще одно новшество в "myAccess"!

Услуга онлайн-банкинга " myAccess" которая делает вашу жизнь еще проще, порадовала своих пользователей очередным новшеством!

Теперь при помощи "myAccess" можно оплачивать кредиты, а также пополнять депозитные, текущие и карточные счета посредством карт любых других банков (в том числе и зарплатных).

Детально с возможностями долгожданной функции можно ознакомиться из видеоинструкции.

Новая функция уже доступна для пользователей веб-версии "myAccess", а в ближайшем будущем воспользоваться новинкой смогут также и пользователи мобильной версии.

Услуга онлайн-банкинга "myAccess" станет вашим самым быстрым и удобныминструментом для отслеживания счетов и управления расходами. Кроме того, следует отметить, что"myAccess" доступен в режиме 24/7, что позволяет вам управлять своими банковскими счетами, картами, сбережениями, кредитами, денежными переводами, оплатами коммунальных услуг и другими транзакциями в любое удобное для вас время.

Подключитесь к услуге "myAccess" в ближайшем филиале AccessBank-a уже сегодня и сделайте жизнь проще!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]