Услуга онлайн-банкинга " myAccess" которая делает вашу жизнь еще проще, порадовала своих пользователей очередным новшеством!

Теперь при помощи "myAccess" можно оплачивать кредиты, а также пополнять депозитные, текущие и карточные счета посредством карт любых других банков (в том числе и зарплатных).

Детально с возможностями долгожданной функции можно ознакомиться из видеоинструкции.

Новая функция уже доступна для пользователей веб-версии "myAccess", а в ближайшем будущем воспользоваться новинкой смогут также и пользователи мобильной версии.

Услуга онлайн-банкинга "myAccess" станет вашим самым быстрым и удобныминструментом для отслеживания счетов и управления расходами. Кроме того, следует отметить, что"myAccess" доступен в режиме 24/7, что позволяет вам управлять своими банковскими счетами, картами, сбережениями, кредитами, денежными переводами, оплатами коммунальных услуг и другими транзакциями в любое удобное для вас время.

Подключитесь к услуге "myAccess" в ближайшем филиале AccessBank-a уже сегодня и сделайте жизнь проще!