Услуга онлайн-банкинга " myAccess" которая делает вашу жизнь еще проще, порадовала своих пользователей очередным новшеством!
Теперь при помощи "myAccess" можно оплачивать кредиты, а также пополнять депозитные, текущие и карточные счета посредством карт любых других банков (в том числе и зарплатных).
Детально с возможностями долгожданной функции можно ознакомиться из видеоинструкции.
Новая функция уже доступна для пользователей веб-версии "myAccess", а в ближайшем будущем воспользоваться новинкой смогут также и пользователи мобильной версии.
Услуга онлайн-банкинга "myAccess" станет вашим самым быстрым и удобныминструментом для отслеживания счетов и управления расходами. Кроме того, следует отметить, что"myAccess" доступен в режиме 24/7, что позволяет вам управлять своими банковскими счетами, картами, сбережениями, кредитами, денежными переводами, оплатами коммунальных услуг и другими транзакциями в любое удобное для вас время.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»