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Регион 21.01.2019 19:40

Эрдоган надеется на достижение взаимопонимания с Россией и США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что переговоры с США, Россией и другими странами по Сирии приведут к взаимопониманию по основным темам, сообщает в понедельник газета "Дейли сабах".

"Мы честно надеемся, что наши переговоры с США, Россией и другими сторонами закончатся взаимопониманием", - заявил Р.Т.Эрдоган, выступая на экономической конференции в Анкаре.

Также Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция желает добиться безопасности в сирийском Манбидже и затем вернуть город "его настоящим владельцам". Кроме того, турецкий президент призвал всех соблюдать свои обещания по Манбиджу и по созданию зоны безопасности в Сирии вблизи турецкой границы.

"Мы никогда не позволим сформировать зону безопасности, которая превратится в новую зону для деятельности террористов", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган, как сообщалось, прибудет с визитом в РФ 23 января. Они, как ожидается, обсудят вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ПОНИМАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]