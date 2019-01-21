Эрдоган надеется на достижение взаимопонимания с Россией и США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что переговоры с США, Россией и другими странами по Сирии приведут к взаимопониманию по основным темам, сообщает в понедельник газета "Дейли сабах".

"Мы честно надеемся, что наши переговоры с США, Россией и другими сторонами закончатся взаимопониманием", - заявил Р.Т.Эрдоган, выступая на экономической конференции в Анкаре.

Также Р.Т.Эрдоган отметил, что Турция желает добиться безопасности в сирийском Манбидже и затем вернуть город "его настоящим владельцам". Кроме того, турецкий президент призвал всех соблюдать свои обещания по Манбиджу и по созданию зоны безопасности в Сирии вблизи турецкой границы.

"Мы никогда не позволим сформировать зону безопасности, которая превратится в новую зону для деятельности террористов", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган, как сообщалось, прибудет с визитом в РФ 23 января. Они, как ожидается, обсудят вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.