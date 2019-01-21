В Баку начался судебный процесс по делу экс-главы МБА, обвиняемого в финансовых махинациях на $2,8 млрд

В Бакинском суде по делам о тяжких преступлениях в понедельник прошло подготовительное заседание по новому уголовному делу в отношении экс-главы Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму 4,7 млрд манатов (около $2,8 млрд по текущему курсу).

«Сегодня состоялось подготовительное заседание по новому делу в отношении Дж.Гаджиева и еще более 20 человек. Следующее заседание состоится 24 января», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года завершилось расследование по выделенным в отдельное делопроизводство материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Дж.Гаджиева, экс-депутата парламента Дуньямина Халилова и еще 20 человек по обвинению в присвоении крупных финансовых средств со стороны организованной преступной группы, легализации денег, полученных преступным путем, уклонении от выплаты налогов и т.д.

Следствием было установлено, что в 2001-2015гг по указанию Дж.Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле/продаже векселей, не имеющих реальной стоимости, на общую сумму $3,4 млрд и 987 млн евро ($3,8 млрд по тогдашнему курсу).

Кроме этого, Дж.Гаджиев и его подельники подозреваются в присвоении 900 млн манатов, которые были получены в результате перечисления, по указанию экс-главы МБА, в 2001-2015гг из МБА на различные счета по многочисленным кредитным договорам финансовых средств с целью их легализации в манатах и иностранной валюте.

Следствием также установлено, что в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Дж.Гаджиев, Д.Халилов и 20 человек нанесли МБА ущерб в размере 4,7 млрд манатов, из которых 2,5 млрд манатов было легализовано преступным путем, еще 2,2 млрд манатов ущерба МБА в результате проведения незаконных операций.

Также Дж.Гаджиев и Д.Халилов подозреваются в уклонении от уплаты в 2011-2014гг налогов на сумму 1,752 млн манатов в качестве руководителей ООО "Азторг".

Как сообщалось, Дж.Гаджиев решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 14 октября 2016 года был признан виновным в совершении финансовых махинаций и приговорен к 15 годам лишения свободы. Следствие установило, что занимавший в 2001-2015гг должность председателя правления МБА Дж.Гаджиев в сговоре с другими лицами создал и возглавил организованную преступную группу. По данным МВД Азербайджана, злоупотребив должностными полномочиями, он поручил открыть на свое имя и на членов своей семьи, а также других лиц счета и перечислить на них крупные финансовые средства.

Дж.Гаджиев в марте 2015 года подал в отставку с поста председателя правления МБА по состоянию здоровья. В декабре 2015 года он был арестован по подозрению в организации хищений в банке в крупных размерах.

МБА является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.

Р.Бабаев