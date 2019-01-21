Генпрокуратура Белоруссии решила не привлекать к ответственности главу МВД Шуневича за высказывания о ЛГБТ - правозащитники

Генеральная прокуратура Белоруссии не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел страны Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ-сообществе, сообщил в понедельник незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".
"Генеральная прокуратура посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет", - отметили в "Весне".
По информации центра, соответствующее решение содержится в ответе Генпрокуратуры на обращение правозащитников.
В частности, заявили в "Весне", в Генпрокуратуре посчитали, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечается в ответе надзорного ведомства.
Как сообщалось, правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Белоруссии с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.
Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Белоруссии, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, назвав их "дырявыми".
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