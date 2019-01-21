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СНГ 21.01.2019 20:03

Генпрокуратура Белоруссии решила не привлекать к ответственности главу МВД Шуневича за высказывания о ЛГБТ - правозащитники

Генеральная прокуратура Белоруссии не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел страны Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ-сообществе, сообщил в понедельник незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Генеральная прокуратура посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет", - отметили в "Весне".

По информации центра, соответствующее решение содержится в ответе Генпрокуратуры на обращение правозащитников.

В частности, заявили в "Весне", в Генпрокуратуре посчитали, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечается в ответе надзорного ведомства.

Как сообщалось, правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Белоруссии с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Белоруссии, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, назвав их "дырявыми".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МВД, ГЕНПРОКУРАТУРА, ЛГБТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]