Генпрокуратура Белоруссии решила не привлекать к ответственности главу МВД Шуневича за высказывания о ЛГБТ - правозащитники

Генеральная прокуратура Белоруссии не нашла оснований для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел страны Игоря Шуневича за высказывания о ЛГБТ-сообществе, сообщил в понедельник незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"Генеральная прокуратура посчитала, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет", - отметили в "Весне".

По информации центра, соответствующее решение содержится в ответе Генпрокуратуры на обращение правозащитников.

В частности, заявили в "Весне", в Генпрокуратуре посчитали, что И.Шуневич в интервью высказал "личное мнение по некоторым вопросам". "В данной статье не используются слова, фразы и словосочетания, использование которых позволило бы утверждать о наличии в них состава какого-либо правонарушения или уголовно наказуемого деяния", - отмечается в ответе надзорного ведомства.

Как сообщалось, правозащитный центр "Весна" направил заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Белоруссии с требованием провести проверку по факту высказываний министра внутренних дел И.Шуневича в отношении представителей сексуальных меньшинств.

Заявления были направлены за подписью председателя "Весны" Алеся Беляцкого и юриста Валентина Стефановича. Речь шла об интервью министра, в котором он высказался относительно граждан Белоруссии, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу, назвав их "дырявыми".