В Венесуэле подавлен мятеж группы служащих Нацгвардии - пресс-служба армии

Группа военных, пытавшаяся организовать мятеж, сдалась и находится под контролем вооруженных сил страны, сообщает пресс-служба венесуэльской армии.

В распространенном коммюнике отмечается, что речь идет об "ограниченной группе служащих Национальной гвардии, которая утром (по местному времени) завладела оружием и под угрозой расправы взяла в заложники четверых коллег".

"Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но конституционный порядок был восстановлен", - подчеркивается в сообщении.

Попытка мятежа произошла в столице страны - Каракасе.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно во второй президентский срок вступил Николас Мадуро. Выборы главы государства многие страны объявили нелегитимными.