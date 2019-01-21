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Дальнее зарубежье 21.01.2019 20:31

В Венесуэле подавлен мятеж группы служащих Нацгвардии - пресс-служба армии

Группа военных, пытавшаяся организовать мятеж, сдалась и находится под контролем вооруженных сил страны, сообщает пресс-служба венесуэльской армии.

В распространенном коммюнике отмечается, что речь идет об "ограниченной группе служащих Национальной гвардии, которая утром (по местному времени) завладела оружием и под угрозой расправы взяла в заложники четверых коллег".

"Затем они покинули расположение казармы и вышли на улицы, но конституционный порядок был восстановлен", - подчеркивается в сообщении.

Попытка мятежа произошла в столице страны - Каракасе.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно во второй президентский срок вступил Николас Мадуро. Выборы главы государства многие страны объявили нелегитимными.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВОЕННЫЕ, МЯТЕЖ, ПОДАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]