Азербайджан в январе-ноябре 2018г незначительно сократил экспорт нефти

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года экспортировал 29 млн 821,2 тыс. тонн нефти, что на 0,4% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $15 млрд 217 млн 21,6 тыс. (рост на 38%).

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-ноябрь 2018 года, составил 27 млн 143,5 тыс. тонн на сумму $14 млрд 621 млн 241,2 тыс.

Н.Аббасова