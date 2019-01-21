Азербайджан в январе-ноябре 2018г незначительно сократил экспорт нефти

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года экспортировал 29 млн 821,2 тыс. тонн нефти, что на 0,4% ниже показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $15 млрд 217 млн 21,6 тыс. (рост на 38%).
Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-ноябрь 2018 года, составил 27 млн 143,5 тыс. тонн на сумму $14 млрд 621 млн 241,2 тыс.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»