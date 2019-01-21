Рост ВВП Азербайджана в 2018г составил 1,4%, номинальный объем – около $47 млрд

Реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, номинальный объем ВВП за 2018 год составил 79 млрд 797,3 млн манатов ($46,9 млрд - ИФ).

Рост ненефтяного ВВП в 2018 году составил 1,8%, нефтяной сектор вырос на 0,6%.

По данным статистики, в отчетном периоде лишь в секторе строительства имел место спад на 9%.

ВВП на душу населения по итогам 2018 года составил 8 тыс. 126,2 манатов.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозировало на уровне 2%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1%.

А. Мамедов