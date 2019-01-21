Азербайджан увеличил в январе-ноябре 2018г экспорт газа на 11%

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года экспортировал 8 млрд 740,2 млн кубометров природного газа, что на 10,6% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $1 млрд 670 млн 81,4 тыс. (рост на 39,9%).

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за январь-ноябрь 2018 года составил 6 млрд 450,7 млн кубометров на сумму $1 млрд 256 млн 132,5 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова