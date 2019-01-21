Сенатор-демократ Камала Харрис поборется за пост президента США в 2020 году

Сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис объявила, что примет участие в борьбе за пост главы государства на выборах 2020 года, сообщает агентство Associated Press.
"Я участвую в президентской гонке. И я очень воодушевлена", - сказала К.Харрис в понедельник.
По словам политика, она намерена бороться за справедливость, равенство и порядочность. Она отметила, что планирует официально объявить о начале ее предвыборной кампании 27 января в городе Окленд.
К.Харрис родилась в 1964 году, ее родители - иммигранты. Закончила факультет политологии Говардского университета, а затем юридический факультет в Хастингс-колледже. По окончанию обучения и получения докторской степени, она начала работать помощником окружного прокурора, в 2011 году была назначена генпрокурором Калифорнии.
Американские СМИ напоминают, что среди тех, кто уже объявил о выдвижении кандидатур или о желании сделать это в ближайшее время - сенатор Кирстен Гиллибрэнд от Нью-Йорка, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Хулиан Кастро.
Президент США Дональд Трамп ранее также заявлял, что точно будет баллотироваться на второй срок и примет участие в президентских выборах 2020 года для того, чтобы сохранить успехи, достигнутые за время работы его администрации.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.
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