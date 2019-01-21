В Азербайджане за 11 месяцев 2018 года увеличилось число разводов на 2,3%, зарегистрированных браков сократилось на 0,5%

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-ноябре 2018 года на 76,493 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном комитете по статистике.

По данным на 1 декабря 2018 года население республики достигло 9 млн 974,578 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 115 человек на квадратный километр.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%, 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1005 женщин.

В январе-ноябре в республике родились 127,681 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за 11 месяцев составил 14,2 новорожденных. Мальчики составили 53,4% среди родившихся детей, девочки – 46,6%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,462 тыс. двойняшек и 108 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 52,733 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,8.

За 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 56,888 тыс. браков (спад по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,5% - ИФ) и 13,655 тыс. разводов (рост на 2,3% - ИФ).

В январе-ноябре соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 3,103 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,558 тыс. человек, покинувших страну.

Р.Бабаев